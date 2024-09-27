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Иван Федорович

Место рождения

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Федор

Мать: не указана

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
В списке крепостных Осокина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Веселухина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
РГАДА, 350-2-1636-680об
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Веселухин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Князя Гагарина, куплены в 1744-45 гг
Смерть
1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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