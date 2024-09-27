Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Федор
Мать: не указана
В списке крепостных Осокина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Веселухина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
РГАДА, 350-2-1636-680об
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Князя Гагарина, куплены в 1744-45 гг
Смерть
1756