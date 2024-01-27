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Галиакбер Надыршин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Надырша Ибрагимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шагиахмет Галиакберов

Мать ребёнка: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шамитдинъ Галиакберовъ

Мать ребёнка: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Загида Галиакберова

Мать ребёнка: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулкабир Галиакберов

Мать ребёнка: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Около 1816
Есаул
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сара Галиакберова

Мать ребёнка: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Газяръ Галиакберова

Мать ребёнка: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухибба Султанова

Смерть
1826
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