Галиакбер Надыршин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Надырша Ибрагимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Мухибба Султанова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Мухибба Султанова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Загида Галиакберова
Мать ребёнка: Мухибба Султанова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Мухибба Султанова
Военная служба
Около 1816
Есаул
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сара Галиакберова
Мать ребёнка: Мухибба Султанова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Газяръ Галиакберова
Мать ребёнка: Мухибба Султанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухибба Султанова
Смерть
1826