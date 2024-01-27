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Абдулкабир Галиакберов

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Галиакбер Надыршин

Мать: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсукамаръ

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Бибисара Абдулкабирова

Мать ребёнка: Шамсукамаръ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Галяутдин Абдулкабиров

Мать ребёнка: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Салахутдинъ Абдулкабиров

Мать ребёнка: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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