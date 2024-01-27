Абдулкабир Галиакберов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Галиакбер Надыршин
Мать: Мухибба Султанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсукамаръ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Бибисара Абдулкабирова
Мать ребёнка: Шамсукамаръ
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно