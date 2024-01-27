Надырша Ибрагимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Ибрагимъ Мратов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забида Менеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбадиянъ Яншимбетова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Галиакбер Надыршин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мухаметша Надыршин
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1816
Старшинский помощник Юртового старшины
Смерть
1821