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Надырша Ибрагимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Ибрагимъ Мратов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забида Менеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбадиянъ Яншимбетова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Галиакбер Надыршин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Мухаметша Надыршин

Мать ребёнка: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1816
Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Старшинский помощник Юртового старшины
Смерть
1821

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