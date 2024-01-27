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Мухибба Султанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакбер Надыршин

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шагиахмет Галиакберов

Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шамитдинъ Галиакберовъ

Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Загида Галиакберова

Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулкабир Галиакберов

Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сара Галиакберова

Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Газяръ Галиакберова

Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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