Мухибба Султанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиакбер Надыршин
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Загида Галиакберова
Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сара Галиакберова
Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Газяръ Галиакберова
Отец ребёнка: Галиакбер Надыршин
Смерть
Неизвестно