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Шагиахмет Галиакберов

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Галиакбер Надыршин

Мать: Мухибба Султанова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарвизиганъ

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фархизямалъ Шагиахметева

Мать ребёнка: Сарвизиганъ

Рождение ребёнка
1831

Сын: Залялитдин Шагиахметев

Мать ребёнка: Сарвизиганъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Камалетдин Шагиахметев

Мать ребёнка: Сарвизиганъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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