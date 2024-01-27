Шагиахмет Галиакберов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Галиакбер Надыршин
Мать: Мухибба Султанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарвизиганъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фархизямалъ Шагиахметева
Мать ребёнка: Сарвизиганъ
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Сарвизиганъ
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Сарвизиганъ
Смерть
Неизвестно