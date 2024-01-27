Сарвизиганъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фархизямалъ Шагиахметева
Отец ребёнка: Шагиахмет Галиакберов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шагиахмет Галиакберов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шагиахмет Галиакберов
Смерть
Неизвестно