Ташкинова (Коростина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Коростин Иоанн
Мать: Жена Иоанна
Бракосочетание
18.08.1889 ст.
Рождение ребёнка
До 02.10.1890
Дочь: Ташкинова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич
родная сестра Дарья
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Ташкинова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Дочь: Кивилева Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич
Родительская дочь Пелагея Ташкинова Моисеевна.
Восприемник
23.01.1892
У Анны, родившейся у брата Спиридона Коростина.
Рождение ребёнка
20.10.1892
Сын: Ташкинов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич
Даниил Спиридонович Коростин
Рождение ребёнка
23.06.1895
Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно