Ташкинова (Коростина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинова (Коростина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Коростин Иоанн

Мать: Жена Иоанна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.08.1889 ст.

Муж: Ташкинов Сергей Моисеевич

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
До 02.10.1890

Дочь: Ташкинова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
родная сестра Дарья
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Ташкинова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич

Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Дочь: Кивилева Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Родительская дочь Пелагея Ташкинова Моисеевна.
Восприемник
23.01.1892
Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
У Анны, родившейся у брата Спиридона Коростина.
Рождение ребёнка
20.10.1892

Сын: Ташкинов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Даниил Спиридонович Коростин
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Ташкинов Иоанн Сергеевич

Отец ребёнка: Ташкинов Сергей Моисеевич

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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