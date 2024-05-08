Ксения? Евстафиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения? Евстафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростин Иоанн Васильевич?

Рождение ребёнка
06.06.1858

Сын: Кирилл

Отец ребёнка: Коростин Иоанн Васильевич?

Василий Герасимович Першин
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ташкинова (Коростина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Коростин Иоанн Васильевич?

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Коростин Спиридон Иоаннович

Отец ребёнка: Коростин Иоанн Васильевич?

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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