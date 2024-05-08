Ксения? Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1858
Сын: Кирилл
Отец ребёнка: Коростин Иоанн Васильевич?
Василий Герасимович Першин
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ташкинова (Коростина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Коростин Иоанн Васильевич?
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Коростин Спиридон Иоаннович
Отец ребёнка: Коростин Иоанн Васильевич?
Смерть
Неизвестно