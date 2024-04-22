Ташкинов Сергей Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ташкинов Моисей Семенович
Мать: Устинья Онисимовна
Бракосочетание
18.08.1889 ст.
Рождение ребёнка
До 02.10.1890
Дочь: Ташкинова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна
родная сестра Дарья
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Ташкинова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Дочь: Кивилева Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна
Родительская дочь Пелагея Ташкинова Моисеевна.
Восприемник
30.10.1891
У Андрея, родившегося у брата Иоанна.
Рождение ребёнка
20.10.1892
Сын: Ташкинов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна
Даниил Спиридонович Коростин
Рождение ребёнка
23.06.1895
Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно