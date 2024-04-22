Ташкинов Сергей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашкинов Сергей Моисеевич

Ташкинов Сергей Моисеевич

Место рождения

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ташкинов Моисей Семенович

Мать: Устинья Онисимовна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.08.1889 ст.

Жена: Ташкинова Татьяна Ивановна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
До 02.10.1890

Дочь: Ташкинова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
родная сестра Дарья
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Ташкинова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Дочь: Кивилева Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Родительская дочь Пелагея Ташкинова Моисеевна.
Восприемник
30.10.1891
Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
У Андрея, родившегося у брата Иоанна.
Рождение ребёнка
20.10.1892

Сын: Ташкинов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Даниил Спиридонович Коростин
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Ташкинов Иоанн Сергеевич

Мать ребёнка: Ташкинова Татьяна Ивановна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close