Ташкинов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1892
Даниил Спиридонович Коростин
Бракосочетание
28.01.1911
Жена: Худякова Марфа Павловна
По жениху: д. Б-Ю Жикин Петр Сергеевич, Василий Яковлевич Поздев. По невесте: д.Б-Ю ИоаннМоисеевич Ташкинов и Стефан Иванонич Ташкинов.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детимихаила
Мать ребёнка: Худякова Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно