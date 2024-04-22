Ташкинов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашкинов Михаил Сергеевич

Ташкинов Михаил Сергеевич

Место рождения

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1892

Отец: Ташкинов Сергей Моисеевич

Мать: Ташкинова Татьяна Ивановна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Даниил Спиридонович Коростин
Бракосочетание
28.01.1911

Жена: Худякова Марфа Павловна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
По жениху: д. Б-Ю Жикин Петр Сергеевич, Василий Яковлевич Поздев. По невесте: д.Б-Ю ИоаннМоисеевич Ташкинов и Стефан Иванонич Ташкинов.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детимихаила

Мать ребёнка: Худякова Марфа Павловна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close