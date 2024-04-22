Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна

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Место рождения

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.10.1891 ст.

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1891 ст.

Отец: Ташкинов Сергей Моисеевич

Мать: Ташкинова Татьяна Ивановна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Родительская дочь Пелагея Ташкинова Моисеевна.
Бракосочетание
18.01.1907

Муж: Кивилев Иоанн Семенович

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: -по женеху: Солдат д.Слудки Вуколь Прокопьевич Мордвин, этой же деревни Афанасий Архипович Кивилев; -по невесте: крестьяне деревни Верх-Ямаш Павел Иоаннов Усанин, Иван петров Поздеев.
Рождение ребёнка
02.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кивилев Иоанн Семенович

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1914

Сын: Кивилев Николай Иванович

Отец ребёнка: Кивилев Иоанн Семенович

Смерть
1955
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