Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1891 ст.
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1891 ст.
Родительская дочь Пелагея Ташкинова Моисеевна.
Бракосочетание
18.01.1907
Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: -по женеху: Солдат д.Слудки Вуколь Прокопьевич Мордвин, этой же деревни Афанасий Архипович Кивилев; -по невесте: крестьяне деревни Верх-Ямаш Павел Иоаннов Усанин, Иван петров Поздеев.
Рождение ребёнка
02.08.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кивилев Иоанн Семенович
Рождение ребёнка
До 1914
Отец ребёнка: Кивилев Иоанн Семенович
Смерть
1955