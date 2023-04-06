Кочешков Пётр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Яичкова Александра Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1830
Мать ребёнка: не указана
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочешкова Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана