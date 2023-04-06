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Кочешков Пётр Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Яичкова Александра Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кочешков Никита Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1830

Сын: Кочешков Павел Петров

Мать ребёнка: не указана

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочешкова Мария Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочешков Дмитрий Петров

Мать ребёнка: не указана

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