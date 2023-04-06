Яичкова (Кочешкова) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯичкова (Кочешкова) Александра Петрова

Яичкова (Кочешкова) Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кочешков Пётр Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1837

Муж: Яичков Константин Григорьевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Села Великого крестьянина Григория Федорова Яичкова сын Константин, холостой, с девицей того же села, дочерью крестьянина Петра Петрова Кочешкова, Александрой. Поручители: того же села крестьяне по же... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1847

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Яичков Константин Григорьевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close