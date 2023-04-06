Яичкова (Кочешкова) Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кочешков Пётр Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1837
Села Великого крестьянина Григория Федорова Яичкова сын Константин, холостой, с девицей того же села, дочерью крестьянина Петра Петрова Кочешкова, Александрой. Поручители: того же села крестьяне по же... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1847
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Яичков Константин Григорьевич
Смерть
Неизвестно