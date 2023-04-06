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Кочешков Павел Петров

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.07.1830

Дата смерти

10.08.1830

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1830

Отец: Кочешков Пётр Петров

Мать: не указана

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
02.07.1830
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Села Великого крестьянин Петр Петров Кочешков. Восприемник был тесть его Федор Петров Вязниковцев. Молитствовал и крестил священник Евгений с дьяконом Иоанном Тимофеевым и пономарем Артемием Ивановым... Показать все
Смерть
10.08.1830
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.11744, л.678об, зап.44
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