Кочешков Павел Петров
Место рождения
Дата рождения01.07.1830
Дата смерти10.08.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1830
Отец: Кочешков Пётр Петров
Мать: не указана
Крещение
02.07.1830
Села Великого крестьянин Петр Петров Кочешков. Восприемник был тесть его Федор Петров Вязниковцев. Молитствовал и крестил священник Евгений с дьяконом Иоанном Тимофеевым и пономарем Артемием Ивановым... Показать все
Смерть
10.08.1830
Причина смерти: неизвестно | ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.11744, л.678об, зап.44