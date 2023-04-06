Кочешков Дмитрий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочешков Пётр Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1851
Сын: Кочешков Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Кочешкова Марья Николаева
Рождение ребёнка
04.06.1854
Дочь: Ольга Дмитриева
Мать ребёнка: Кочешкова Марья Николаева
Рождение ребёнка
04.06.1854
Мать ребёнка: Кочешкова Марья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно