Кочешков Дмитрий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочешков Дмитрий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочешков Пётр Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1851

Сын: Кочешков Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Кочешкова Марья Николаева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.06.1854

Дочь: Ольга Дмитриева

Мать ребёнка: Кочешкова Марья Николаева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.06.1854

Сын: Кочешков Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Кочешкова Марья Николаева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочешкова Марья Николаева

Смерть
Неизвестно
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