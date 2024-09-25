Настасья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1745
Муж: Володимир Яковлевич
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 24 года, отчество не написано, муж - Володимир Яковлевич, 34 года 33 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Перес... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марья Володимировна
Отец ребёнка: Володимир Яковлевич
Рождение ребёнка
06.04.1748 ст.
Дочь: Ирина Володимировна
Отец ребёнка: Володимир Яковлевич
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 29 лет, муж - Володимер Яковлевич, 40 лет 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1753 ст.
Дочь: Улита Володимировна
Отец ребёнка: Володимир Яковлевич
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 26 Кол-во листов: 482 Даты документов: Раздел описи: 1753 стр. 69
Упоминание
1755
В ИР 1755 имя - Наталья Евдокимовна, возраст - 33 года, муж - Володимер Яковлевич, 44 года 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1755 ст.
Дочь: Анна Володимировна
Отец ребёнка: Володимир Яковлевич
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Смерть
1770
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 30 причина выбытия - умерла в 1770 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все