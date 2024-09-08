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Ирина Володимировна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.04.1748 ст.

Дата смерти

Между 1751 и 1753

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1748 ст.

Отец: Володимир Яковлевич

Мать: Настасья Якимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 1 год 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 3 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Раздел ... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753

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