Ирина Володимировна
Место рождения
Дата рождения06.04.1748 ст.
Дата смертиМежду 1751 и 1753
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1748 ст.
Отец: Володимир Яковлевич
Мать: Настасья Якимовна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 1 год 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 3 29 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Раздел ... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753