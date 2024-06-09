Марья Володимировна 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Володимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1721 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Володимир Яковлевич

Мать: Настасья Якимовна

Бракосочетание
Между 1763 и 1782

Муж: Неизвестно

Романово, Переславский район, Ярославская область
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 15 причина выбытия - выдана в замужество в с.Романово Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влад... Показать все
Смерть
Неизвестно

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