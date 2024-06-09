Марья Володимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Володимир Яковлевич
Мать: Настасья Якимовна
Бракосочетание
Между 1763 и 1782
Муж: Неизвестно
Романово, Переславский район, Ярославская область
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 15 причина выбытия - выдана в замужество в с.Романово Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влад... Показать все
Смерть
Неизвестно