Улита Володимировна 15.06.1753 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Улита Володимировна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.06.1753 ст.

Дата смерти

Между 1795 и 1830

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1753 ст.

Отец: Володимир Яковлевич

Мать: Настасья Якимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 26 Кол-во листов: 482 Даты документов: Раздел описи: 1753 стр. 69
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 9 возраст по нынешней ревизии (1782) - 28 девка Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирск... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 44 года, девка 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во лист... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 48 лет, девка 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 49 лет, девка 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листо... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830

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