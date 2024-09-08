Улита Володимировна
Место рождения
Дата рождения15.06.1753 ст.
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1753 ст.
Отец: Володимир Яковлевич
Мать: Настасья Якимовна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 26 Кол-во листов: 482 Даты документов: Раздел описи: 1753 стр. 69
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 9 возраст по нынешней ревизии (1782) - 28 девка Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирск... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 44 года, девка 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во лист... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 48 лет, девка 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 49 лет, девка 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листо... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830