Епишин Степан Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишин Степан Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Родионова

Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Мать ребёнка: Матрона Родионова

Рождение ребёнка
27.04.1890

Сын: Епишин Стефан Степанович

Мать ребёнка: Матрона Родионова

Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Епишин Василий Степанович

Мать ребёнка: Матрона Родионова

Смерть
Неизвестно

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