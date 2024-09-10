Епишин Степан Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Родионова
Рождение ребёнка
05.01.1886
Сын: Епишин(Петриков) Михаил Степанович
Мать ребёнка: Матрона Родионова
Рождение ребёнка
27.04.1890
Мать ребёнка: Матрона Родионова
Рождение ребёнка
01.08.1905
Сын: Епишин Василий Степанович
Мать ребёнка: Матрона Родионова
Смерть
Неизвестно