Епишин Филипп Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Митрофан Епифанов
Мать: Арина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Епишина) Марья Игнатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Епишина) Марья Игнатова
Рождение ребёнка
24.11.1856
Дочь: (Епишина) Варвара Филлипова
Мать ребёнка: (Епишина) Марья Игнатова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: (Епишина) Марья Игнатова
Смерть
Неизвестно