Епишин Филипп Митрофанов 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Епишин Филипп Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Митрофан Епифанов

Мать: Арина Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Епишина) Марья Игнатова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епишин Степан Филиппов

Мать ребёнка: (Епишина) Марья Игнатова

Рождение ребёнка
24.11.1856

Дочь: (Епишина) Варвара Филлипова

Мать ребёнка: (Епишина) Марья Игнатова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Епишин Николай Филиппов

Мать ребёнка: (Епишина) Марья Игнатова

Смерть
Неизвестно

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