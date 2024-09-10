Матрона Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епишин Степан Филиппов

Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Отец ребёнка: Епишин Степан Филиппов

Рождение ребёнка
27.04.1890

Сын: Епишин Стефан Степанович

Отец ребёнка: Епишин Степан Филиппов

Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Епишин Василий Степанович

Отец ребёнка: Епишин Степан Филиппов

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