Епишин(Петриков) Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишин(Петриков) Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886

Отец: Епишин Степан Филиппов

Мать: Матрона Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Епишина) Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Бракосочетание
11.01.1904

Жена: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Епишин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1907

Сын: Епишин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Соколова (Епишина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно

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