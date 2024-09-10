Епишин(Петриков) Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886
Отец: Епишин Степан Филиппов
Мать: Матрона Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Епишина) Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна
Бракосочетание
11.01.1904
Рождение ребёнка
27.10.1904
Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1907
Сын: Епишин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Соколова (Епишина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно