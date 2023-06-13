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Дитятин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Дитятин Алексей Федорович

Мать: Агрофена

ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1862

Сын: Дитятев Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
приписной крестьянин,сторожил Алтаского края
Рождение ребёнка
1865

Сын: Дитятев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Агрофена

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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