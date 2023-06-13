Дитятин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Дитятин Алексей Федорович
Мать: Агрофена
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1862
Сын: Дитятев Федор Александрович
Мать ребёнка: не указана
приписной крестьянин,сторожил Алтаского края
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дитятев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Агрофена
Смерть
Неизвестно