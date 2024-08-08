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Дитятева Екатерина Александровна

Место рождения

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1852 ст.

Отец: Дитятев Александр Алексеевич

Мать: Анна Алексеевна (Дитятева)

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
30.10.1852 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26 оп.1д.562 восприемникиГенерал майора холо Петр Алексеевич Рудников и Сибирского Линейного батальона№10 рядового Стефана Семенова дочь девица
Смерть
Неизвестно

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