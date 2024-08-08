Дитятева Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения29.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1852 ст.
Крещение
30.10.1852 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26 оп.1д.562 восприемникиГенерал майора холо Петр Алексеевич Рудников и Сибирского Линейного батальона№10 рядового Стефана Семенова дочь девица
Смерть
Неизвестно