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Дитятев Алексей Федорович

Место рождения

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Дитятев Федор Тимофеевич

Мать: Антинья Григорьевна Дитятева

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дитятев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1821

Жена: Агрофена Антоновна (Дитятева)

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Дитятев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дитятев Карп Алексеевич

Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)

ГААК ф.2 оп.1д.8269 №6
Рождение ребёнка
25.07.1830 ст.

Сын: Дитятев Стефан (Степан) Алексеевич

Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дитятева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)

ГААК ф.2 оп1 д.8269
Работа или профессия
1841
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.16, оп.1 ,д.99 приписной надельный крестьянин дом1, лошадей 10, рогатого 15 гол.
Работа или профессия
1845
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
приписной крестьянин ГААК ф.21 оп1 д.12
Работа или профессия
1942 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.21,оп.1д.13 приписной надельный крестьянин
Смерть
Неизвестно

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