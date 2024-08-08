Дитятев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Дитятев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)
ГААК ф.2 оп.1д.8269 №6
Рождение ребёнка
25.07.1830 ст.
Сын: Дитятев Стефан (Степан) Алексеевич
Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дитятева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Агрофена Антоновна (Дитятева)
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Работа или профессия
1841
ГААК ф.16, оп.1 ,д.99 приписной надельный крестьянин дом1, лошадей 10, рогатого 15 гол.
Работа или профессия
1845
приписной крестьянин ГААК ф.21 оп1 д.12
Работа или профессия
1942 ст.
ГААК ф.21,оп.1д.13 приписной надельный крестьянин
Смерть
Неизвестно