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Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Муж: Дитятин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Дитятин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Дитятин Алексей Федорович

ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дитятин Карп Алексеевич

Отец ребёнка: Дитятин Алексей Федорович

ГААК ф.2 оп.1д.8269 №6
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дитятина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Дитятин Алексей Федорович

ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1865

Сын: Дитятев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Дитятин Александр Алексеевич

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
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