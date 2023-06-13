Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Дитятин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Дитятин Алексей Федорович
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Дитятин Алексей Федорович
ГААК ф.2 оп.1д.8269 №6
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дитятина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Дитятин Алексей Федорович
ГААК ф.2 оп1 д.8269
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дитятев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Дитятин Александр Алексеевич
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край