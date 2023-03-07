Шавкунов (Кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов (Кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

После 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Шавкунов Фадей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Шавкунов Иван (Ивашко) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1597

Сын: Шавкунов Филипп (Филка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавкунов Иев Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1615
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