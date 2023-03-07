Шавкунов (Кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиПосле 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Шавкунов Иван (Ивашко) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1597
Сын: Шавкунов Филипп (Филка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1615