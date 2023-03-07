Шавкунов Иван (Ивашко) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Шавкунов (кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Шавкунов Трофим (Трушка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Шавкунов Феофан (Фофан) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Шавкунов Петр (Петрушка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631
Мать ребёнка: не указана
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646