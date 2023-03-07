Шавкунов Иван (Ивашко) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Иван (Ивашко) Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Шавкунов (кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Шавкунов Трофим (Трушка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Шавкунов Феофан (Фофан) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Шавкунов Петр (Петрушка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Шавкунов Евдоким Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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