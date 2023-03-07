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Шавкунов Иев Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1612

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шавкунов (кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Шавкунов Козьма (Коземка) (Иевлев)

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Шавкунов Яков (Якушко) (Иевлев)

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Шавкунов Авдейко Иевлев

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1633

Сын: Шавкунов Петр (Иевлев)

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Шавкунов Иван (Иевлев)

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1612
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