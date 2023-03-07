Шавкунов Фадей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавкунов Фадей Михайлов

Шавкунов Фадей Михайлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Шавкунов (кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Шавкунов Алексей (Олешка) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1629

Сын: Шавкунов Влас (Власко) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close