Шавкунов Фадей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Шавкунов (кислухин) Михаил (Мишка Михалко) (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Шавкунов Алексей (Олешка) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1629
Сын: Шавкунов Влас (Власко) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629