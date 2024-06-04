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Шавкунов Влас (Власко) Фадеев

Место рождения

дер. Ивановская, Троицкий погост, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1629

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629

Отец: Шавкунов Фадей Михайлов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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