Демид Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Антон Афанасьевич
Мать: Устинья Елисеевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Галактион Демидович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Родион Демидович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимовна
Смерть
Неизвестно