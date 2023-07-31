Демид Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демид Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Антон Афанасьевич

Мать: Устинья Елисеевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Галактион Демидович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Родион Демидович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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