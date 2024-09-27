Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Антонович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Демидович

Отец ребёнка: Демид Антонович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Родион Демидович

Отец ребёнка: Демид Антонович

Смерть
Неизвестно

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