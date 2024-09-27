Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Антонович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Демидович
Отец ребёнка: Демид Антонович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Родион Демидович
Отец ребёнка: Демид Антонович
Смерть
Неизвестно