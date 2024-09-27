Устинья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1713

Сын: Демид Антонович

Отец ребёнка: Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Трофим Антонович

Отец ребёнка: Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Варфоломей Антонович

Отец ребёнка: Антон Афанасьевич

Смерть
1750

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