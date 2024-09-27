Устинья Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1713
Сын: Демид Антонович
Отец ребёнка: Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1715
Сын: Трофим Антонович
Отец ребёнка: Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Варфоломей Антонович
Отец ребёнка: Антон Афанасьевич
Смерть
1750