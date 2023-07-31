Антон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Афанасий Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Демид Антонович
Мать ребёнка: Устинья Елисеевна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Трофим Антонович
Мать ребёнка: Устинья Елисеевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Варфоломей Антонович
Мать ребёнка: Устинья Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино
Смерть
Неизвестно