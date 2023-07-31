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Антон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Афанасий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Демид Антонович

Мать ребёнка: Устинья Елисеевна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Трофим Антонович

Мать ребёнка: Устинья Елисеевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Варфоломей Антонович

Мать ребёнка: Устинья Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино
Смерть
Неизвестно