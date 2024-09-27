Варфоломей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Антон Афанасьевич

Мать: Устинья Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Астафьева

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Евдоким Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мария Астафьева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Павел Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мария Астафьева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Куприян Варфоломеевич

Мать ребёнка: Мария Астафьева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Мария Астафьева

Смерть
Неизвестно

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