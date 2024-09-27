Варфоломей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Антон Афанасьевич
Мать: Устинья Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Астафьева
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Мария Астафьева
Рождение ребёнка
1745
Сын: Павел Варфоломеевич
Мать ребёнка: Мария Астафьева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Мария Астафьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Мария Астафьева
Смерть
Неизвестно