Расторопова (Попова) Анна Николаевна
Место рожденияд. Варухинская, Палемская волость, Устюжский уезд, Вологодская Губерния
Дата рождения27.01.1912
Дата смерти02.03.1994
ПолЖенский
Дети
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Место
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Рождение
27.01.1912
Отец: Попов Николай Андреевич
Мать: Попова Мария Максимовна
д. Варухинская, Палемская волость, Устюжский уезд, Вологодская Губерния
Рождение ребёнка
04.10.1941
Сын: Расторопов Николай Парменович
Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич
д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
23.01.1944
Дочь: Аминова Антонина Парменовна
Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич
д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
27.08.1947
Дочь: Валецкая Валентина Парменовна
Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич
д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
23.05.1950
Дочь: Зоя Парменовна
Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич
г. Луза, Кировская Область
Рождение ребёнка
10.07.1952
Дочь: Тараканова Галина Парменовна
Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.03.1994