Расторопова (Попова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторопова (Попова) Анна Николаевна

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Место рождения

д. Варухинская, Палемская волость, Устюжский уезд, Вологодская Губерния

Дата рождения

27.01.1912

Дата смерти

02.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1912

Отец: Попов Николай Андреевич

Мать: Попова Мария Максимовна

д. Варухинская, Палемская волость, Устюжский уезд, Вологодская Губерния
Рождение ребёнка
04.10.1941

Сын: Расторопов Николай Парменович

Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич

д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
23.01.1944

Дочь: Аминова Антонина Парменовна

Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич

д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
27.08.1947

Дочь: Валецкая Валентина Парменовна

Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич

д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
23.05.1950

Дочь: Зоя Парменовна

Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич

г. Луза, Кировская Область
Рождение ребёнка
10.07.1952

Дочь: Тараканова Галина Парменовна

Отец ребёнка: Расторопов Пармен Алексеевич

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.03.1994
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