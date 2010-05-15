Расторопов Николай Парменович
Место рожденияд. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Дата рождения04.10.1941
Дата смерти15.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1941
д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
02.02.1965
Сын: Расторопов Эдуард Николаевич
Мать ребёнка: Расторопова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Расторопов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Расторопова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
19.09.1984
Сын: Расторопов Владимир
Мать ребёнка: Расторопова Светлана Анатольевна
Смерть
15.05.2010