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Расторопов Николай Парменович

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Место рождения

д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.

Дата рождения

04.10.1941

Дата смерти

15.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1941

Отец: Расторопов Пармен Алексеевич

Мать: Расторопова Анна Николаевна

д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
02.02.1965

Сын: Расторопов Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Расторопова Светлана Анатольевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1970

Сын: Расторопов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Расторопова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
19.09.1984

Сын: Расторопов Владимир

Мать ребёнка: Расторопова Светлана Анатольевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
15.05.2010
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