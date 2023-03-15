Попов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: Расторопова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Попова Мария Максимовна
д. Варухинская, Палемская волость, Устюжский уезд, Вологодская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно