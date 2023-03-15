Попов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: Расторопова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Попова Мария Максимовна

д. Варухинская, Палемская волость, Устюжский уезд, Вологодская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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