Аминова (Расторопова) Антонина Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминова (Расторопова) Антонина Парменовна

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Место рождения

д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.

Дата рождения

23.01.1944

Дата смерти

20.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1944

Отец: Расторопов Пармен Алексеевич

Мать: Расторопова Анна Николаевна

д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Бракосочетание
1968

Муж: Аминов Юрий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.2020
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область