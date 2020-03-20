Аминова (Расторопова) Антонина Парменовна
Место рожденияд. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Дата рождения23.01.1944
Дата смерти20.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1944
д. Варухинская, Викторовский с/совет, Усть-Алексеевский район, Вологодская обл.
Бракосочетание
1968
Муж: Аминов Юрий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.2020
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область