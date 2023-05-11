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Меньщиков Филипп

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Меньщиков Яков

Мать: Меньщикова Мавра Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1837

Жена: Меньщикова Дарья Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Меньщиков Григорий

Мать ребёнка: Меньщикова Дарья Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: Меньщикова Дарья Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1846

Жена: Меньщикова Гликерия Акинфеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Меньщикова Гликерия Акинфеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Меньщиков Феоктист

Мать ребёнка: Меньщикова Гликерия Акинфеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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