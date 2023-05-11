Меньщиков Филипп
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Меньщиков Яков
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меньщиков Григорий
Мать ребёнка: Меньщикова Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: Меньщикова Дарья Семеновна
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Меньщикова Гликерия Акинфеевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Меньщиков Феоктист
Мать ребёнка: Меньщикова Гликерия Акинфеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно