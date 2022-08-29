Меньщикова (Суворовна) Гликерия Акинфеевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1846
Муж: Меньщиков Филипп
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Меньщикова) Дарья
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп
Рождение ребёнка
1853
Сын: Меньщиков Феоктист
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп
Смерть
Неизвестно