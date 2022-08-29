Меньщикова (Суворовна) Гликерия Акинфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Суворовна) Гликерия Акинфеевна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1846

Муж: Меньщиков Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Меньщикова) Дарья

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Меньщиков Феоктист

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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