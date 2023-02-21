Меньщикова (Кутяшова) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Кутяшова) Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1837

Муж: Меньщиков Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Меньщиков Григорий

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Меньщиков Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1846
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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