Меньщикова (Кутяшова) Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1837
Муж: Меньщиков Филипп
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меньщиков Григорий
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Меньщиков Филипп
Смерть
1846