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Меньщиков Яков

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1781

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Меньщиков Филипп

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1801

Жена: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меньщиков Еремей

Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Меньщиков Никифор

Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Меньщиков Яков

Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Меньщиков Филипп

Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1832
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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