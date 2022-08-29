Меньщиков Яков
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Меньщиков Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
1801
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меньщиков Еремей
Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Меньщиков Никифор
Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Меньщиков Яков
Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Меньщиков Филипп
Мать ребёнка: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна
Смерть
1832