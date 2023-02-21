Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1801

Муж: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меньщиков Еремей

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Меньщиков Никифор

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Меньщиков Яков

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Меньщиков Филипп

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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