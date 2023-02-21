Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1801
Муж: Меньщиков Яков
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меньщиков Еремей
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Рождение ребёнка
1811
Сын: Меньщиков Никифор
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Рождение ребёнка
1812
Сын: Меньщиков Яков
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Рождение ребёнка
1818
Сын: Меньщиков Филипп
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Смерть
Неизвестно