Меньщиков Никифор
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньщиков Петр
Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна
Бракосочетание
1829
Рождение ребёнка
1836
Сын: Меньщиков Онуфрий
Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Меньщиков Иван
Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Меньщикова) Екатерина
Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Меньщиков Иосиф
Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна
Смерть
Неизвестно