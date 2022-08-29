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Меньщиков Никифор

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Меньщиков Яков

Мать: Меньщикова (Винокурова) Мавра Михайловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньщиков Петр

Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1829

Жена: Меньщикова (Суровцова) Анна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Меньщиков Онуфрий

Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Меньщиков Иван

Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Меньщикова) Екатерина

Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меньщиков Иосиф

Мать ребёнка: Меньщикова (Суровцова) Анна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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