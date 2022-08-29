Меньщикова (Суровцова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньщиков Петр
Отец ребёнка: Меньщиков Никифор
Бракосочетание
1829
Муж: Меньщиков Никифор
Рождение ребёнка
1836
Сын: Меньщиков Онуфрий
Отец ребёнка: Меньщиков Никифор
Рождение ребёнка
1837
Сын: Меньщиков Иван
Отец ребёнка: Меньщиков Никифор
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Меньщикова) Екатерина
Отец ребёнка: Меньщиков Никифор
Рождение ребёнка
1849
Сын: Меньщиков Иосиф
Отец ребёнка: Меньщиков Никифор
Смерть
Неизвестно