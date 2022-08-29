Меньщикова (Суровцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Суровцова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньщиков Петр

Отец ребёнка: Меньщиков Никифор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1829

Муж: Меньщиков Никифор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Меньщиков Онуфрий

Отец ребёнка: Меньщиков Никифор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Меньщиков Иван

Отец ребёнка: Меньщиков Никифор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Меньщикова) Екатерина

Отец ребёнка: Меньщиков Никифор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меньщиков Иосиф

Отец ребёнка: Меньщиков Никифор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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