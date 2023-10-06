Коломиченко Евстафий Силович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1871
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.10.1901
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1902
Дочь: Коломиченко Евдокия Евстафиевна
Мать ребёнка: Коломиченко Пинна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904
Сын: Коломиченко Яков Евстафьевич
Мать ребёнка: Коломиченко Пинна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1906
Сын: Коломиченко Михаил Евстафьевич
Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1909
Дочь: Елена Евстафиевна
Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1912
Сын: Коломиченко Петр Евстафьевич
Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1914
Сын: Коломиченко Владимир Евстафьевич
Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1916
Дочь: Ефросиния Евстафиевна
Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно