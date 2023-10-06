Коломиченко Евстафий Силович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломиченко Евстафий Силович

Коломиченко Евстафий Силович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1871

Отец: Коломиченко Сила Яковлевич

Мать: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.10.1901

Жена: Коломиченко Пинна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1902

Дочь: Коломиченко Евдокия Евстафиевна

Мать ребёнка: Коломиченко Пинна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Коломиченко Яков Евстафьевич

Мать ребёнка: Коломиченко Пинна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Коломиченко Михаил Евстафьевич

Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1909

Дочь: Елена Евстафиевна

Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1912

Сын: Коломиченко Петр Евстафьевич

Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Коломиченко Владимир Евстафьевич

Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1916

Дочь: Ефросиния Евстафиевна

Мать ребёнка: Коломиченко София Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломиченко София Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close